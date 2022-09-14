Пострадавший во время погони за нарушителем свердловский полицейский умер в больнице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудник ДПС из Заречного умер в больнице Екатеринбурга. Накануне днём во время погони за пьяным водителем он попал в аварию и получил серьезные травмы. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на свой источник.Вчера экипаж ДПС на «Lada Vesta» преследовал нарушителя на «Niva», не остановившегося по требованию полицейский. Погоня продолжалась на Сибирском тракте в направлении Екатеринбурга, но в какой-то момент полицейский автомобиль столкнулся с большегрузом «DAF». Авария произошла в районе 21 километра.В результате происшествия один из полицейских получил серьезные травмы и его доставили в больницу, его напарнику госпитализация не понадобилась. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но спасти не смогли.Точную причину аварии установят специалисты.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, нарушитель скрылся, но менее, чем через два часа, на 180 километре трассы М-5 «Урал» он был задержан. Водителем «Niva» оказался 36-летний мужчина. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,778 промилле