В Екатеринбурге на Армавирской на ходу загорелся экскаватор

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге недалеко от дома №26 по улице Армавирской на ходу загорелся экскаватор «ТВЭКС ЕК-12». Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 11.59. К месту происшествия тут же направили 10 пожарных на 2 спецмашинах. Пожар был потушен в течение 7 минут.Причины возгорания на данный момент неизвестны. Пострадавших в результате инцидента нет.