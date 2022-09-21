В Екатеринбурге на Армавирской на ходу загорелся экскаватор
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге недалеко от дома №26 по улице Армавирской на ходу загорелся экскаватор «ТВЭКС ЕК-12». Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 11.59. К месту происшествия тут же направили 10 пожарных на 2 спецмашинах. Пожар был потушен в течение 7 минут.
Причины возгорания на данный момент неизвестны. Пострадавших в результате инцидента нет.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 11.59. К месту происшествия тут же направили 10 пожарных на 2 спецмашинах. Пожар был потушен в течение 7 минут.
Причины возгорания на данный момент неизвестны. Пострадавших в результате инцидента нет.
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