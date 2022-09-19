В Нижнем Тагиле на Ольховской сгорел частный дом
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Этой ночью в Нижнем Тагиле на улице Ольховской сгорел частный жилой дом и два автомобиля, припаркованные рядом: «ВАЗ 2121» и «Газель». Площадь пожара составила 140 квадратных метров.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 03.16. К месту происшествия тут же были отправлены 12 спасателей на 4 спецмашинах.
Уже в 03.21 им удалось локализировать огонь, а в 03.28 огнеборцы ликвидировали открытое горение. К 04.32 завершились поливка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 03.16. К месту происшествия тут же были отправлены 12 спасателей на 4 спецмашинах.
Уже в 03.21 им удалось локализировать огонь, а в 03.28 огнеборцы ликвидировали открытое горение. К 04.32 завершились поливка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет.
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