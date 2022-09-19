В Нижнем Тагиле на Ольховской сгорел частный дом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Нижнем Тагиле на улице Ольховской сгорел частный жилой дом и два автомобиля, припаркованные рядом: «ВАЗ 2121» и «Газель». Площадь пожара составила 140 квадратных метров.Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 03.16. К месту происшествия тут же были отправлены 12 спасателей на 4 спецмашинах.Уже в 03.21 им удалось локализировать огонь, а в 03.28 огнеборцы ликвидировали открытое горение. К 04.32 завершились поливка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет.