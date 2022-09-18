На свердловской трассе водитель уснул за рулем и устроил аварию

«У водителя "Ford Tourneo" взята кровь для проведения химико-биологического исследования, по результатам которого будет установлено, в каком состоянии находился водитель», – дополнили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью на 246 километре трассы Екатеринбург – Серов около 02.40 столкнулись «Ford Tourneo» и грузовик. В результате пострадали водитель «Ford» и три его пассажира. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Как пояснил автоинспекторам водитель «Ford Tourneo», во время движения он уснул за рулём и не заметил, как выехал не встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик. В итоге водитель «Ford» и один из его пассажир получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Двое других пассажиров после осмотра врачами были отпущены домой.Уточняется, что водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Известно, что они направлялись в екатеринбургскую больницу.