На свердловской трассе водитель уснул за рулем и устроил аварию
Происшествия
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Этой ночью на 246 километре трассы Екатеринбург – Серов около 02.40 столкнулись «Ford Tourneo» и грузовик. В результате пострадали водитель «Ford» и три его пассажира. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Как пояснил автоинспекторам водитель «Ford Tourneo», во время движения он уснул за рулём и не заметил, как выехал не встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик. В итоге водитель «Ford» и один из его пассажир получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Двое других пассажиров после осмотра врачами были отпущены домой.
Уточняется, что водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Известно, что они направлялись в екатеринбургскую больницу.
Как пояснил автоинспекторам водитель «Ford Tourneo», во время движения он уснул за рулём и не заметил, как выехал не встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик. В итоге водитель «Ford» и один из его пассажир получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Двое других пассажиров после осмотра врачами были отпущены домой.
Уточняется, что водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Известно, что они направлялись в екатеринбургскую больницу.
«У водителя "Ford Tourneo" взята кровь для проведения химико-биологического исследования, по результатам которого будет установлено, в каком состоянии находился водитель», – дополнили в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На свердловской трассе в ДТП с лосем погиб человек
18 сентября 2022
18 сентября 2022
В Нижнем Тагиле на улице Зари столкнулись два автомобиля
18 сентября 2022
18 сентября 2022