Сотрудники ГИБДД из Каменска-Уральского спровоцировали дорожную аварию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня в первой половине дня в одной из популярных соцсетей было опубликовано короткое видео из Каменска-Уральского. Судя по ролику, служебная машина ДПС, проехала с нарушением правил дорожного движения через оживлённый перекрёсток.Попавший на видео момент был снят камерой наружного видеонаблюдения, установленной на перекрёстке улиц Суворова и Каменской. В этих кадрах можно увидеть, как служебная машина ДПС на большой скорости проезжает на запрещающий сигнал светофора, притормозив лишь, чтобы обогнуть начавший движение автомобильный поток. Передние машины в этом потоке резко притормозили и одна из машин, ехавшая позади, «боднула» впереди идущую.Ближе к вечеру телеграм-канал «Инцидент. Каменск-Уральский» опубликовал официальное пояснение городской автоинспекции по данному происшествию. В нём поясняется, что попавшая на видео машина ГИБДД спешила на вызов — поступил сигнал о пьяном за рулём. При этом включены были цветовые и звуковые сигналы, предупреждающие участников движения о приближении спецтранспорта. «При подъезде к перекрестку водитель патрульного автомобиля снизил скорость и убедился в безопасности проезда: справа машины остановились, слева начали останавливаться. Водитель патрульного автомобиля продолжил движение в прямом направлении», — говорится в пояснении. К сожалению, в нём не говорится, кто теперь оплатит ремонт двум пострадавшим в ДТП машинам.