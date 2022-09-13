Под Екатеринбургом пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Березовском сегодня днем пассажирский ПАЗ столкнулся с грузовиком КАМАЗ. По данным областной Госавтоинспекции, водитель автобуса совершал обгон и допустил столкновение.Известно о пяти пострадавших пассажирах автобуса, среди которых 97-летняя бабушка, и 17-летняя девочка-подросток.Всего в автобусе во время аварии находились 22 человека.Также в свердловской автоинспекции рассказали, что КАМАЗ был груженным – он перевозил щебень массой 8 тонн на строительную площадку.