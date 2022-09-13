В прошедшие выходные сотрудники ДПС ловили нарко- и алко-опьяненных водителей и гонщиков без прав

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД в минувшие выходные поймали сразу несколько злостных нарушителей. Так, по сообщению пресс-службы городской автоинспекции, был пойман один водитель в состоянии наркотического опьянения, ещё двое – под алкогольным (да ещё и без прав), а семеро отказались от медицинской экспертизы, что сейчас приравнивается к поиске в алко-состоянии.Ещё по результатам рейда были выявлены 13 водителей без прав, два водителя, лишенных прав, и двое, передавших управлением своим авто людям, не имеющим водительского удостоверения.Всего по результатам выходной «охоты» сотрудники ДПС привлекли 17 человек за грубые нарушения ПДД.В автоинспекции напомнили, что за езду в нетрезвом состоянии грозит штраф в 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. А за повторное – уголовка.