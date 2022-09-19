Гость из ближнего зарубежья украл машину и протаранил ею жилой дом в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Есть порода граждан, которые в гостях чувствуют себя гораздо раскованнее, чем дома. Один из таких воскресным утром угнал в Екатеринбурге чужую машину, а при попытке сотрудников ГИБДД остановить его, врезался в ней в стену жилого дома на Эльмаше.«Травмы» получило здание №22 по улице Баумана. Водитель чужого авто тоже получил травмы и отправился «отдыхать» в Городскую клиническую больницу №36. И это его совсем не избавит от грядущих судов и необходимости возместить ущерб как владельцу разбитой машины, так и управляющей компании, под чьим «крылом» находится указанное строение.А ведь всё могло окончиться для лихача не столь плохо. Если бы он остановился по требованию сотрудников ГИБДД, пришлось бы, конечно, отвечать за угон машины. Но зато обошлось бы без вреда для собственного здоровья, без причинения ущерба и без обвинения в неповиновении сотрудникам, которое на суде наверняка добавится к остальным.Сегодня днём в непосредственной близости от указанного выше адреса можно было заметить усиленные посты ГИБДД. Связано ли это как-то с описанным инцидентом, неизвестно.