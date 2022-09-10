В свердловском посёлке Бажуково загорелся частный дом
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этой ночью в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области в посёлке Бажуково на улице Парковая загорелся частный жилой дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02.54.
На место происшествия были направлены 7 пожарных на 2 спецмашинах. В 03.24 огнеборцы локализировали огонь, и в 03.32 полностью ликвидировали горение. К 05.10 был завершен разбор сгоревших конструкций.
В результате пожара сгорели кровля и перекрытие частного жилого дома, также были повреждены стены и домашнее имущество, говорится в сообщении ведомства.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02.54.
На место происшествия были направлены 7 пожарных на 2 спецмашинах. В 03.24 огнеборцы локализировали огонь, и в 03.32 полностью ликвидировали горение. К 05.10 был завершен разбор сгоревших конструкций.
В результате пожара сгорели кровля и перекрытие частного жилого дома, также были повреждены стены и домашнее имущество, говорится в сообщении ведомства.
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