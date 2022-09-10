В свердловском посёлке Бажуково загорелся частный дом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области в посёлке Бажуково на улице Парковая загорелся частный жилой дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02.54.На место происшествия были направлены 7 пожарных на 2 спецмашинах. В 03.24 огнеборцы локализировали огонь, и в 03.32 полностью ликвидировали горение. К 05.10 был завершен разбор сгоревших конструкций.В результате пожара сгорели кровля и перекрытие частного жилого дома, также были повреждены стены и домашнее имущество, говорится в сообщении ведомства.