Два человека пострадали в ДТП на улице Владимира Высоцкого в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, около 19.30, на улице Владимира Высоцкого столкнулись «Subaru» и «BMW». В результате аварии пострадали два человека, один из которых несовершеннолетний.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 54-летний водитель «Subaru», перестраиваясь на другую полосу, не предоставил преимущество в движении «BMW». От столкновения второй автомобиль отбросило на проезжавший мимо трамвай.«В результате аварии пострадали 27-летняя водительница "BMW" и её несовершеннолетний пассажир – 10-летний мальчик. Его увезли в больницу с порезами лица», – рассказали в пресс-группе.Водитель «Subaru» объяснил инспекторам, что он не заметил другой автомобиль, когда поднимался по путепроводу с Егоршинского подхода на улице Малышева.