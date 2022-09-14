Два человека пострадали в ДТП на улице Владимира Высоцкого в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером, около 19.30, на улице Владимира Высоцкого столкнулись «Subaru» и «BMW». В результате аварии пострадали два человека, один из которых несовершеннолетний.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 54-летний водитель «Subaru», перестраиваясь на другую полосу, не предоставил преимущество в движении «BMW». От столкновения второй автомобиль отбросило на проезжавший мимо трамвай.
«В результате аварии пострадали 27-летняя водительница "BMW" и её несовершеннолетний пассажир – 10-летний мальчик. Его увезли в больницу с порезами лица», – рассказали в пресс-группе.
Водитель «Subaru» объяснил инспекторам, что он не заметил другой автомобиль, когда поднимался по путепроводу с Егоршинского подхода на улице Малышева.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 54-летний водитель «Subaru», перестраиваясь на другую полосу, не предоставил преимущество в движении «BMW». От столкновения второй автомобиль отбросило на проезжавший мимо трамвай.
«В результате аварии пострадали 27-летняя водительница "BMW" и её несовершеннолетний пассажир – 10-летний мальчик. Его увезли в больницу с порезами лица», – рассказали в пресс-группе.
Водитель «Subaru» объяснил инспекторам, что он не заметил другой автомобиль, когда поднимался по путепроводу с Егоршинского подхода на улице Малышева.
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