Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 3 гектара

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Несмотря на то, что вчера Свердловской области прошёл дождь, площадь лесных пожаров выросла на 3 гектара. Такие данные приводит пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».Согласно сегодняшней утренней сводке, на землях лесного фонда региона за минувшие сутки было зарегистрировано 2 лесных пожарах на общей площади 11 гектаров. Вчера в «авиалесоохране» сообщали лишь об одном пожаре на площади 8 гектаров.Всего на территории России, по данным на 18 сентября 02.00, действовало 8 лесных пожаров на общей площади 1 525 гектаров.