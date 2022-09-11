Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 3 гектара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Несмотря на то, что вчера Свердловской области прошёл дождь, площадь лесных пожаров выросла на 3 гектара. Такие данные приводит пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Согласно сегодняшней утренней сводке, на землях лесного фонда региона за минувшие сутки было зарегистрировано 2 лесных пожарах на общей площади 11 гектаров. Вчера в «авиалесоохране» сообщали лишь об одном пожаре на площади 8 гектаров.
Всего на территории России, по данным на 18 сентября 02.00, действовало 8 лесных пожаров на общей площади 1 525 гектаров.
Согласно сегодняшней утренней сводке, на землях лесного фонда региона за минувшие сутки было зарегистрировано 2 лесных пожарах на общей площади 11 гектаров. Вчера в «авиалесоохране» сообщали лишь об одном пожаре на площади 8 гектаров.
Всего на территории России, по данным на 18 сентября 02.00, действовало 8 лесных пожаров на общей площади 1 525 гектаров.
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