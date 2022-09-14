В Нижнем Тагиле на улице Зари столкнулись два автомобиля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 17 сентября, в Нижнем Тагиле столкнулись «Chery Tiggo 7 PRO» и «Chery A13», в результате чего пострадал 15-летний пассажир. Инцидент произошел возле дома №16 по улице Зари около 15 часов.Как рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 35-летний водитель «Chery Tiggo 7» при повороте налево не уступил дорогу 35-летней водительнице «Chery A13», двигавшегося на встречном направлении.В результате аварии 15-летний подросток, находившейся на заднем пассажирском сидении «Chery A13» получил травму головы. Его доставили в больницу. Отмечается, что несовершеннолетний не был пристёгнут ремнём безопасности.В итоге на водителя «Chery Tiggo 7» был составлен только один протокол за несоблюдение очередности проезда, а на водителя «Chery A13» целых три: за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, за неисполнение владельцем обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и за перевозку подростка, не пристёгнутым ремнём безопасности.