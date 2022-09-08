Пожар в Верхней Пышме унёс жизни бабушки и малолетней внучки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В четверг, 15-го сентября в одном из жилых домов Верхней Пышмы возник пожар. Он стал причиной гибели 71-летней женщины и её, внучки, которой не исполнилось и года.Трагедия произошла в квартире, расположенной на 2 этаже 5-этажного жилого дома на улице Петрова. Здесь проживала большая семья, включая 3 маленьких детей, их родителей и пожилую хозяйку квартиры. В момент возгорания старший из детей находился в детском саду, а их родители отлучились по рабочим делам. В доме оставалась бабушка, её внук и внучка грудного возраста. Увидев огонь и дым, женщина стала звать на помощь. Когда на крики с этажа выше спустились бригада слесарей РСУ «Инвест», женщина открыла им дверь, что вызвало приток воздуха в охваченную пожаром квартиру, и, как следствие, усиление огня.«Слесарь Сергей Чежин, 1976 года рождения, бросился в одну из комнат и спас одного ребёнка. В это время женщина из дальней комнаты попыталась спасти другого ребёнка, но выйти из задымлённой комнаты уже не смогла. Таким образом, не прояви слесарь мужественный поступок, погиб бы и второй ребёнок. Чудом спасённого малыша экстренно доставили в больницу, оказали необходимую помощь и вечером того же дня мама смогла его забрать», — рассказал о дальнейшем начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.Следственный отдел Верхней Пышмы Следственного управления СК России по Свердловской области начал проверку произошедшего. Причины возгорания ещё предстоит выяснить, но по предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания в проводке телевизора.