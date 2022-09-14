На окраине Екатеринбурга по недосмотру родительницы погиб младенец
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
В ночь с четверга на пятницу в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга произошла трагедия: погиб 8-месячный ребёнок.
О смерти малыша сообщили медики, выезжавшие по вызову в один из 2-этажных «бараков» на улице Краснофлотцев. Почему ребёнку стало плохо объяснить им не смогли, но врачам оставалось только констатировать смерть младенца. Судя по всему, его мама, тем вечером немало выпившая, накинула на своё чадо одеялом таким образом, что перекрыла доступ воздуха.
Соседи рассказывают, что мама ребёнка — 28-летняя женщина — живёт с гражданским мужем. Вместе они часто пьют, а состояние алкогольного опьянения никак не способствует должному уходу за детьми, тем более — столь нежного возраста. Правоохранительным органам в связи с этим трагическим происшествием предстоит дать оценку действиям родительницы, а также проверить работу служб, обеспечивающих надзор за неблагополучными семьями.
О смерти малыша сообщили медики, выезжавшие по вызову в один из 2-этажных «бараков» на улице Краснофлотцев. Почему ребёнку стало плохо объяснить им не смогли, но врачам оставалось только констатировать смерть младенца. Судя по всему, его мама, тем вечером немало выпившая, накинула на своё чадо одеялом таким образом, что перекрыла доступ воздуха.
Соседи рассказывают, что мама ребёнка — 28-летняя женщина — живёт с гражданским мужем. Вместе они часто пьют, а состояние алкогольного опьянения никак не способствует должному уходу за детьми, тем более — столь нежного возраста. Правоохранительным органам в связи с этим трагическим происшествием предстоит дать оценку действиям родительницы, а также проверить работу служб, обеспечивающих надзор за неблагополучными семьями.
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