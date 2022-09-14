Поджигателем венка на Вечном огне в Новоуральске оказался 8-летний ребенок
Происшествия
Фото со страницы главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева в ВКонтакте
Мальчик рассказал полицейским, что хотел проверить, из чего сделан венок на мемориале Вечный огонь в Новоуральске – из горящего или негорящего материала. А сотрудники МВД тем временем решили поставить 8-летнего мальчика на учёт в ПДН.
Фото со страницы главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева в ВКонтакте
Добавим, что новость о поджоге венка появилась в социальных сетях главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева. Он возмутился ситуацией, задаваясь вопросом «как поднимаются руки на святые вещи?».
Однако, как оказалось, после просмотров видео с места происшествия, инцидент произошел из-за опасного любопытства второклассника – ребенок решил проверить, горит ли материл, из которого сделан венок.
В МВД добавили ребенок из полной и благополучной семьи, на учёте в полиции никто не состоял. В МВД добавили, что ребенок и его мама «публично принесли извенения», мальчик расплакался при общении с сотрудниками полиции.
Также пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что в школу, где учится 8-летний мальчик, направлено «официальное представление с целью активизировать патриотическое воспитание».
Фото со страницы главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева в ВКонтакте
Добавим, что новость о поджоге венка появилась в социальных сетях главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева. Он возмутился ситуацией, задаваясь вопросом «как поднимаются руки на святые вещи?».
Однако, как оказалось, после просмотров видео с места происшествия, инцидент произошел из-за опасного любопытства второклассника – ребенок решил проверить, горит ли материл, из которого сделан венок.
В МВД добавили ребенок из полной и благополучной семьи, на учёте в полиции никто не состоял. В МВД добавили, что ребенок и его мама «публично принесли извенения», мальчик расплакался при общении с сотрудниками полиции.
Также пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что в школу, где учится 8-летний мальчик, направлено «официальное представление с целью активизировать патриотическое воспитание».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском установили личности готовивших на Вечном огне картошку подростков
14 сентября 2022
14 сентября 2022
Пьяная дама за рулём устроила ДТП в Новоуральске
09 сентября 2022
09 сентября 2022