Поджигателем венка на Вечном огне в Новоуральске оказался 8-летний ребенок

Фото со страницы главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева в ВКонтакте

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Мальчик рассказал полицейским, что хотел проверить, из чего сделан венок на мемориале Вечный огонь в Новоуральске – из горящего или негорящего материала. А сотрудники МВД тем временем решили поставить 8-летнего мальчика на учёт в ПДН.Добавим, что новость о поджоге венка появилась в социальных сетях главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева. Он возмутился ситуацией, задаваясь вопросом «как поднимаются руки на святые вещи?».Однако, как оказалось, после просмотров видео с места происшествия, инцидент произошел из-за опасного любопытства второклассника – ребенок решил проверить, горит ли материл, из которого сделан венок.В МВД добавили ребенок из полной и благополучной семьи, на учёте в полиции никто не состоял. В МВД добавили, что ребенок и его мама «публично принесли извенения», мальчик расплакался при общении с сотрудниками полиции.Также пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что в школу, где учится 8-летний мальчик, направлено «официальное представление с целью активизировать патриотическое воспитание».