Транспортная прокуратура проводит проверку после схода шести вагонов с углем в Каменске-Уральском
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Вчера, 15 сентября, в Каменске-Уральском сошли с рельсов шесть вагонов с углем. Известно, что один вагон перевернулся и часть груза рассыпалось. Об этом сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре.
По официальным сообщениям, пострадавших в результате схода вагонов нет. Причины выясняются.
Ущерб, по состоянию на вчерашний вечер, ещё не подсчитан. А сотрудники надзорного ведомства проводят проверку по факту инцидента.
По официальным сообщениям, пострадавших в результате схода вагонов нет. Причины выясняются.
Ущерб, по состоянию на вчерашний вечер, ещё не подсчитан. А сотрудники надзорного ведомства проводят проверку по факту инцидента.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском установили личности готовивших на Вечном огне картошку подростков
14 сентября 2022
14 сентября 2022
В Серове локомотив сошел с рельсов
07 сентября 2022
07 сентября 2022