Транспортная прокуратура проводит проверку после схода шести вагонов с углем в Каменске-Уральском

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Вчера, 15 сентября, в Каменске-Уральском сошли с рельсов шесть вагонов с углем. Известно, что один вагон перевернулся и часть груза рассыпалось. Об этом сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре.По официальным сообщениям, пострадавших в результате схода вагонов нет. Причины выясняются.Ущерб, по состоянию на вчерашний вечер, ещё не подсчитан. А сотрудники надзорного ведомства проводят проверку по факту инцидента.