Сегодня машины на Уралмаше переворачивались и «бодали» столбы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не заладился четверг для автомобилей, проезжающих сегодня в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш. Одна авария сегодня следовала за другой, машины, если не переворачивались, то «бодались» со столбами.Первое серьёзное происшествие было зафиксировано в первой половине дня. Два легковых автомобиля не смогли разъехаться на перекрёстке улиц Победы и 40 лет октября. Из-за столкновения «Лады» и «Ситроена» первая перевернулась и легла на крышу, перегородив трамвайные пути. С места происшествия двух несовершеннолетних пассажиров одной из машин пришлось госпитализировать — они получили травмы при столкновении.А не прошло и пары часов, как в том же микрорайоне протаранила столб другая легковая машина. Водитель «Шкоды» «вильнул» своим автомобилем вынуждено, чтобы избежать столкновения с другим участником движения. А вот избежать столкновения со столбом не удалось. Это произошло на перекрёстке улиц 40 лет октября и Калинина, — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».