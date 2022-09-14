На Дом Метенкова в Екатеринбурге напала машина такси
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Два человека получили травмы в сегодняшнем ДТП, участником которого стал… Дом Метенкова в центре Екатеринбурге. В известное здание, где расположен фотографический музей, врезалась машина такси.
Авария произошла днём 15-го сентября. Ехавшая по улице Карла Либкнехта легковая машина марки «Volkswagen» неожиданно вильнула в сторону от основного движения и на скорости выехала на тротуар. Её движение остановило ограждение у входной группы в Дом Метенкова.
Удар об ограждение смял переднюю часть машины. Два человека, находившиеся в салоне, получили травмы. Это сам водитель, зарабатывающий извозом, и его пассажир. Причиной аварии, судя по всему, стала потеря сознания водителем во время движения.
Авария произошла днём 15-го сентября. Ехавшая по улице Карла Либкнехта легковая машина марки «Volkswagen» неожиданно вильнула в сторону от основного движения и на скорости выехала на тротуар. Её движение остановило ограждение у входной группы в Дом Метенкова.
Удар об ограждение смял переднюю часть машины. Два человека, находившиеся в салоне, получили травмы. Это сам водитель, зарабатывающий извозом, и его пассажир. Причиной аварии, судя по всему, стала потеря сознания водителем во время движения.
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