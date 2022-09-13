В Екатеринбурге на улице Пальмиро Тольятти загорелся мусоровоз

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, 15 сентября, на улице Пальмиро Тольятти в Екатеринбурге загорелся мусоровоз «Scania». В результате были повреждены моторный отсек и кабина. Водитель машины не пострадал.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 06.57, после чего к месту происшествия были отправлены 2 единицы техники и 6 спасателей.Десять минут потребовалось огнеборцам, чтобы локализировать огонь, и ещё шесть, чтобы полностью его потушить, рассказали в ведомстве.