«Скорая» в Екатеринбурге не доехала до пациента из-за ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Машина «Скорой помощи» попала в дорожно-транспортное происшествие. Случилось это вечером в среду, часа полтора назад на улице Гурзуфской в Екатеринбурге.Авария произошла из-за водителя легкового автомобиля «Lada Vesta», — сообщает городское сообщество E1.RU. Он не пропустил спецмашину, несмотря на сигналы экстренного вызова. Произошло столкновение, в результате которого «Ладу» отбросило ещё и на ограждение.Из-за аварии на перекрёстке улиц Гурзуфская и Посадская образовалась пробка. Хуже того, двое человек в машине «Скорой» получили травмы и были госпитализированы. По вызову, на который они спешили, отправлена другая бригада.