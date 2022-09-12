«Скорая» в Екатеринбурге не доехала до пациента из-за ДТП
Происшествия
Стоп-кадр видео с телеграм-канала Дневник Огнеборца / t.me/dnevnikogneborca
Машина «Скорой помощи» попала в дорожно-транспортное происшествие. Случилось это вечером в среду, часа полтора назад на улице Гурзуфской в Екатеринбурге.
Авария произошла из-за водителя легкового автомобиля «Lada Vesta», — сообщает городское сообщество E1.RU. Он не пропустил спецмашину, несмотря на сигналы экстренного вызова. Произошло столкновение, в результате которого «Ладу» отбросило ещё и на ограждение.
Из-за аварии на перекрёстке улиц Гурзуфская и Посадская образовалась пробка. Хуже того, двое человек в машине «Скорой» получили травмы и были госпитализированы. По вызову, на который они спешили, отправлена другая бригада.
Авария произошла из-за водителя легкового автомобиля «Lada Vesta», — сообщает городское сообщество E1.RU. Он не пропустил спецмашину, несмотря на сигналы экстренного вызова. Произошло столкновение, в результате которого «Ладу» отбросило ещё и на ограждение.
Из-за аварии на перекрёстке улиц Гурзуфская и Посадская образовалась пробка. Хуже того, двое человек в машине «Скорой» получили травмы и были госпитализированы. По вызову, на который они спешили, отправлена другая бригада.
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