В Екатеринбурге выясняют причину смерти водителя грузовика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 13-го сентября, по неизвестным пока причинам съехал в кювет грузовой автомобиль марки «КАМАЗ». Его водитель умер вскоре после этого.Инцидент произошёл в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Тяжёлая машина ехала от улицы Шефская по Егоршинскому подходу, когда вдруг вильнула в сторону и съехала с проезжей части в кювет. Медики подъехавшей к месту происшествия «Скорой» успели перенести водителя из грузовика в свою машину, но по дороге в больницу он скончался.Причины смерти водителя «КАМАЗа» до сих пор не разглашаются. Известно только, что скончавшемуся было 66 лет и, по предварительной версии, во время управления грузовиком он потерял контроль из-за резкого ухудшения самочувствия.