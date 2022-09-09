В Екатеринбурге выясняют причину смерти водителя грузовика

19.07 Среда, 14 сентября 2022
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Во вторник, 13-го сентября, по неизвестным пока причинам съехал в кювет грузовой автомобиль марки «КАМАЗ». Его водитель умер вскоре после этого.

Инцидент произошёл в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Тяжёлая машина ехала от улицы Шефская по Егоршинскому подходу, когда вдруг вильнула в сторону и съехала с проезжей части в кювет. Медики подъехавшей к месту происшествия «Скорой» успели перенести водителя из грузовика в свою машину, но по дороге в больницу он скончался.

Причины смерти водителя «КАМАЗа» до сих пор не разглашаются. Известно только, что скончавшемуся было 66 лет и, по предварительной версии, во время управления грузовиком он потерял контроль из-за резкого ухудшения самочувствия.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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