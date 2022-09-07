В Екатеринбурге после столкновения с автомобилем погиб мотоциклист
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 14 сентября, в Екатеринбурге на улице 40 Лет Комсомола столкнулись легковой автомобиль «Hyundai» и мотоцикл «Suzuki». В результате аварии мотоциклист получил серьезные травмы и был госпитализирован, но спасти его жизнь врачам не удалось.
По предварительной информации, 54-летняя водительница «Hyundai» двигаясь со стороны Дублера Сибирского тракта в сторону Сыромолотова, при повороте налево вне перекрестка не уступила дорогу двигавшему по встречному направлению 18-летнему мотоциклисту.
Несмотря на то, что водитель «Suzuki» был в мотошлеме, избежать смертельных травм ему не удалось. Водительница автомобиля в аварии не пострадала, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательными и избегать необдуманных маневров. Перед поворотом налево необходимо пропускать весь встречный транспорт», – напомнили в пресс-группе.
По предварительной информации, 54-летняя водительница «Hyundai» двигаясь со стороны Дублера Сибирского тракта в сторону Сыромолотова, при повороте налево вне перекрестка не уступила дорогу двигавшему по встречному направлению 18-летнему мотоциклисту.
Несмотря на то, что водитель «Suzuki» был в мотошлеме, избежать смертельных травм ему не удалось. Водительница автомобиля в аварии не пострадала, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательными и избегать необдуманных маневров. Перед поворотом налево необходимо пропускать весь встречный транспорт», – напомнили в пресс-группе.
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