В Свердловской области выросло число смертельных аварий с участием мотоциклов
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области по сравнению с предыдущим годом выросло число смертельных аварий с участием мотоциклистов. По данным управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в этом году в ДТП с мотоциклами погибло 16 человек, что на 33% больше, чем в прошлом году.
Там также отметили, что при снижении на 14% количества аварий и числа пострадавших на 15%, выросла тяжесть последствий. Всего за 2022 год было зарегистрировано 150 таких ДТП.
«Только в минувшие воскресенье и понедельник 11 и 12 сентября, произошло 5 ДТП с участием мотоциклов. В результате этих ДТП один человек погиб и ещё шесть получили травмы», – подчеркнули в полиции.
Госавтоинспекция Свердловской области призывает мотоциклистов ответственнее относится к безопасности на дороге, а автомобилистов не забывать о присутствии данной категории участников дорожного движения.
Там также отметили, что при снижении на 14% количества аварий и числа пострадавших на 15%, выросла тяжесть последствий. Всего за 2022 год было зарегистрировано 150 таких ДТП.
«Только в минувшие воскресенье и понедельник 11 и 12 сентября, произошло 5 ДТП с участием мотоциклов. В результате этих ДТП один человек погиб и ещё шесть получили травмы», – подчеркнули в полиции.
Госавтоинспекция Свердловской области призывает мотоциклистов ответственнее относится к безопасности на дороге, а автомобилистов не забывать о присутствии данной категории участников дорожного движения.
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