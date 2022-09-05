В Свердловской области выросло число смертельных аварий с участием мотоциклов

14.42 Среда, 14 сентября 2022
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области по сравнению с предыдущим годом выросло число смертельных аварий с участием мотоциклистов. По данным управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в этом году в ДТП с мотоциклами погибло 16 человек, что на 33% больше, чем в прошлом году.

Там также отметили, что при снижении на 14% количества аварий и числа пострадавших на 15%, выросла тяжесть последствий. Всего за 2022 год было зарегистрировано 150 таких ДТП.

«Только в минувшие воскресенье и понедельник 11 и 12 сентября, произошло 5 ДТП с участием мотоциклов. В результате этих ДТП один человек погиб и ещё шесть получили травмы», – подчеркнули в полиции.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает мотоциклистов ответственнее относится к безопасности на дороге, а автомобилистов не забывать о присутствии данной категории участников дорожного движения.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Рекордное число первокурсников поступило в Свердловский медколледж
05 сентября 2022
За сутки в Свердловской области выявили 1 421 случай коронавируса
07 сентября 2022
В Полевском четыре человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком
13 сентября 2022
Посещаемость торговых центров Екатеринбурга снизилась на 14%
13 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
18:22 Реальный супергерой Чистомэн прибрался в Екатеринбурге
17:44 Угрожавшему силовику ножом екатеринбуржцу прострелили ногу
17:03 В Екатеринбурге после столкновения с автомобилем погиб мотоциклист
16:39 Пассажиры «Уральских авиалиний» отказались от рейса из-за длительной задержки
16:20 Два екатеринбуржца похитили со счетов пенсионера более 2,3 миллиона
15:37 В книгу рекордов России попал 10-летний мальчик из Нижнего Тагила
15:07 В Каменске-Уральском установили личности готовивших на Вечном огне картошку подростков
14:42 В Свердловской области выросло число смертельных аварий с участием мотоциклов
14:12 Устроившему смертельное ДТП екатеринбургскому бизнесмену вновь смягчили приговор
13:40 В Свердловской области создали интерактивную карту с пунктами приёма вторсырья
13:00 О неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области предупредили синоптики
12:34 В «Круглом лесу» на Широкой Речке в Екатеринбурге начались строительные работы
12:10 Крупный пожар произошёл в свердловском посёлке Черноисточинск
11:42 Пожаривших картошку на Вечном огне подростков разыскивают в Каменске-Уральском
10:58 В Нижнем Тагиле местный житель пытался похитить с электропоезда четыре аккумулятора
10:31 Гнилыми продуктами кормили воспитанников детского сада в Екатеринбурге
09:56 В Екатеринбурге ищут 16-летнего юношу, пропавшего в начале августа
09:22 Часть наземного метро в уральской столице хотят запустить в 2023 году
21:26 Фестиваль «Царский мостЪ» в 6-й раз начался в Екатеринбурге
20:52 В Ивделе похоронили женщину, которую зарубил бывший муж
20:12 Пожилая женщина попала под экскаватор на Широкой речке в Екатеринбурге
19:40 Как обустроить пешеходный маршрут покажут в екатеринбургском Саду Нурова
19:05 Екатеринбургский приют «Клякса» ищет хозяев для голубоглазой красавицы
18:25 Екатеринбургская активистка продолжает протестную деятельность и в изгнании
17:39 Синоптики обещают тёплые дни в Свердловской области
17:27 В уральской столице прошёл пикет против застройки леса на Широкой Речке
Все новости Свердловской области
16:13 Жители Орла обратились к главе СК с просьбой помочь сохранить троллейбусное движение
15:23 Путин о Сунгоркине: это большая потеря для отечественной журналистики
15:12 МЧС: в Мончегорске крупный пожар на объекте «Кольской ГМК»
14:28 В ГД внесли законопроекты о крупных штрафах и уголовном наказании для «иноагентов»
13:18 Суд прекратил дело актрисы Асмус, которую обвиняли в «дискредитации ВС»
12:38 ТАСС: главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
12:17 Омбудсмен Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных
11:57 Житель Владивостока арестован по делу о госизмене за передачу данных о военных объектах
11:38 В Армении протестующие собрались у здания парламента, они требуют импичмента премьера
11:17 Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты до 22 сентября
11:12 В Москве эндокринный завод запустил производство ветпрепаратов для кошек и собак
10:41 Минобороны Армении: Азербайджан применил артиллерию и минометы на границе
10:29 На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов
17:45 В Воронеже троллейбус провалился в яму на размытой дождем дороге
17:06 Обвиняемые в убийстве Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строгого режима
16:42 Папа Римский Франциск прибыл с официальным визитом в Казахстан
15:44 СК: замглавы Магнитогорска подозревается во взятке по контрактам на уборку города
14:20 АТОР: 9 стран больше не принимают документы от россиян на туристические визы
13:24 МИД РФ опубликовал заявление в связи с боевыми действиями на границе Азербайджана и Армении
13:05 Белгородский губернатор сообщил об обстреле Журавлевки, есть разрушения в школе
12:36 Более 70 % американцев выступили за введение предельного возраста для выборных должностей
11:58 В Подмосковье по делу о госизмене арестован директор по качеству авиазавода
11:16 Ассошиэйтед Пресс: убийце Джона Леннона отказали в условно-досрочном освобождении в 12-й раз
10:58 СК: в Москве задержан мужчина, угрожавший скинуть маленькую дочь с балкона 13 этажа
10:44 На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия, стороны сообщают о погибших и раненых
17:53 Депутат ГД Альшевских предложил после выборов усилить ответственность для иноагентов
Все новости России и мира
18:22 Реальный супергерой Чистомэн прибрался в Екатеринбурге
17:44 Угрожавшему силовику ножом екатеринбуржцу прострелили ногу
17:03 В Екатеринбурге после столкновения с автомобилем погиб мотоциклист
16:39 Пассажиры «Уральских авиалиний» отказались от рейса из-за длительной задержки
16:20 Два екатеринбуржца похитили со счетов пенсионера более 2,3 миллиона
16:17 Пермские депутаты продолжают знакомство с муниципальными программами
16:15 Разработка ученых Пермского Политеха сбережет технику в –70 градусов
16:01 Общественный совет при Пермской городской Думе обсудил подготовку к юбилею города
15:37 В книгу рекордов России попал 10-летний мальчик из Нижнего Тагила
15:07 В Каменске-Уральском установили личности готовивших на Вечном огне картошку подростков
14:42 В Свердловской области выросло число смертельных аварий с участием мотоциклов
14:12 Устроившему смертельное ДТП екатеринбургскому бизнесмену вновь смягчили приговор
13:40 В Свердловской области создали интерактивную карту с пунктами приёма вторсырья
13:26 «Горьковка» отмечает юбилеи писателей
13:00 О неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области предупредили синоптики
12:34 В «Круглом лесу» на Широкой Речке в Екатеринбурге начались строительные работы
12:10 Крупный пожар произошёл в свердловском посёлке Черноисточинск
11:42 Пожаривших картошку на Вечном огне подростков разыскивают в Каменске-Уральском
10:58 В Нижнем Тагиле местный житель пытался похитить с электропоезда четыре аккумулятора
10:31 Гнилыми продуктами кормили воспитанников детского сада в Екатеринбурге
10:13 В Соликамске судебный пристав задержала должника в торговом центре
09:56 В Екатеринбурге ищут 16-летнего юношу, пропавшего в начале августа
09:22 Часть наземного метро в уральской столице хотят запустить в 2023 году
21:26 Фестиваль «Царский мостЪ» в 6-й раз начался в Екатеринбурге
20:52 В Ивделе похоронили женщину, которую зарубил бывший муж
20:12 Пожилая женщина попала под экскаватор на Широкой речке в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK