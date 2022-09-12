В Ивделе похоронили женщину, которую зарубил бывший муж

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня днём, 13-го сентября, в городе Ивдель Свердловской области прошли похороны местной жительницы, которую на прошлой неделе зарубил топором бывший муж. Но вряд ли предание тела земле принесёт покой в уральский город, который разделён трагедией на две части.Раскол в ивдельском обществе можно обнаружить в публичных переписках, которые ведутся в соцсетях. Одна половина горожан клеймит вторую позором за бездействие и равнодушие. Им отвечают обвинениями в нагнетании истерии и… тоже в равнодушии. Всё дело в том, что погибшая давно получала угрозы от своего бывшего. Расстались они не один уже год назад, но страсти не утихали. Гордый мужчина писал экс-супруге гневные послания. В частности, 29-го августа через соцсети он прислал ей несколько сообщений, в которых говорится: «Всему придёт конец, счастье не вечно. Расплата будет». Там же можно встретить фразу, которая в свете последующих событий выглядит особенно зловеще: «Топор правосудия приготовлен».На прошлой неделе, 9-го сентября экс-муж действительно напал с топором на машину своей экс-супруги. Когда та попыталась защитить движимое имущество, ей был нанесён смертоносный удар. Вот только не ясно, было ли это сделано намерено, или нападавший метил в машину, а попал по человеку. Об этом и идут споры между идвельцами — о степени вины мужчины, взявшегося за топор. И о степени вины в этом погибшей женщины, которая, по свидетельству некоторых горожан, изменяла мужу, но до конца продолжала выманивать из него средства на оплату кредитов (в том числе — кредита за машину).В любом случае, даже если «топор правосудия» был нацелен на автомобиль, имело место, как минимум, причинение смерти по неосторожности. Но и за это никто не ответит. После случившегося тело вольного или невольного убийцы было найдено бездыханным. Судя по всему, он самостоятельно свёл счёты с жизнью.У погибших осталась 16-летняя дочь. Вокруг неё тоже сейчас ломают копья ивдельцы. Одни считают, что негуманно «ворошить прошлое» — девочке это причиняет боль. Другие резонно замечают, что трагедия и произошла из-за того, что о многочисленных угрозах умалчивалось, как это часто бывает в подобных случаях.