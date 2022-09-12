Пожилая женщина попала под экскаватор на Широкой речке в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: управление ГИБДД по городу Екатеринбургу
Экскаваторы — не самые частые участники аварийных ситуаций на дорогах, но если уж попадают в ДТП, то с самыми печальными последствиями. Вот и сегодня, в несчастливую дату сентября, попавшая под экскаватор женщина получила серьёзную травму.
ДТП случилось на улице Соболева в микрорайоне Широкая Речка. Пожилая женщина пыталась пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сделать это ей помешал экскаватор марки «Doosan», водитель которого сбил пешеходку.
Свидетели происшествия первоначально решили, что женщина погибла. Но прибывшие на место медики обнаружили у пострадавшей признаки жизни и спешно госпитализировали в больницу №36. По сообщению местного Управления ГИБДД, пожилой пешеходке поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Не обошлось и без сотрясения мозга.
ДТП случилось на улице Соболева в микрорайоне Широкая Речка. Пожилая женщина пыталась пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сделать это ей помешал экскаватор марки «Doosan», водитель которого сбил пешеходку.
Свидетели происшествия первоначально решили, что женщина погибла. Но прибывшие на место медики обнаружили у пострадавшей признаки жизни и спешно госпитализировали в больницу №36. По сообщению местного Управления ГИБДД, пожилой пешеходке поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Не обошлось и без сотрясения мозга.
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