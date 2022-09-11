В Нижнем Тагиле на Чайковского неизвестные подожгли легковушку
Происшествия
Фото: отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
В ночь с 12 на 13 сентября во дворе одного из домов по улице Чайковского в Нижнем Тагиле загорелся легковой автомобиль «ВАЗ 2107». В МЧС предположили, что машину могли поджечь.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.19. К месту происшествия тут же отправили 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
Пожар удалось потушить за две минуты, однако за это время огонь успел повредить заднее левое колесо и салон отечественного автомобиля.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.19. К месту происшествия тут же отправили 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
Пожар удалось потушить за две минуты, однако за это время огонь успел повредить заднее левое колесо и салон отечественного автомобиля.
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