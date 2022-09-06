В Полевском четыре человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 13 сентября, около 12 часов на перекрестке улиц Штанговая и Советская в Полевском произошла авария с участием рейсового автобуса. Прокуратура Полевского взяла ситуацию на контроль. Сотрудники полиции проводят проверку.«По имеющейся на данный момент информации, водитель грузового автомобиля "Volvo" при подъезде к перекрёстку, где главная дорога меняет направление, не уступил дорогу маршрутному автобусу "ПАЗ", двигавшемуся по равнозначной дороге справа», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В результате аварии пострадали водитель автобуса, кондуктор и два пассажира, в том числе 17-летняя девушка. Предварительно у водителя и пассажиров были диагностированы телесные повреждения, ушибленные раны, им назначено амбулаторное лечение. Кондуктора с травмами доставили в учреждение здравоохранения.«На месте происшествия сотрудниками ГИБДД​ проведены​ необходимые процессуальные действия, опрошены​ очевидцы​ ДТП, установлены личности участников ДТП, проведена процедура освидетельствования водителей на состояние опьянения, трезвы.​ В отношении водителя грузового автомобиля вынесено определение о возбуждении административного производства за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему преимущественное право проезда, и за не пристегнутый ремень безопасности», – рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.