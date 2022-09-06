В Полевском четыре человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком
Происшествия
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня, 13 сентября, около 12 часов на перекрестке улиц Штанговая и Советская в Полевском произошла авария с участием рейсового автобуса. Прокуратура Полевского взяла ситуацию на контроль. Сотрудники полиции проводят проверку.
«По имеющейся на данный момент информации, водитель грузового автомобиля "Volvo" при подъезде к перекрёстку, где главная дорога меняет направление, не уступил дорогу маршрутному автобусу "ПАЗ", двигавшемуся по равнозначной дороге справа», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате аварии пострадали водитель автобуса, кондуктор и два пассажира, в том числе 17-летняя девушка. Предварительно у водителя и пассажиров были диагностированы телесные повреждения, ушибленные раны, им назначено амбулаторное лечение. Кондуктора с травмами доставили в учреждение здравоохранения.
«На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены необходимые процессуальные действия, опрошены очевидцы ДТП, установлены личности участников ДТП, проведена процедура освидетельствования водителей на состояние опьянения, трезвы. В отношении водителя грузового автомобиля вынесено определение о возбуждении административного производства за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему преимущественное право проезда, и за не пристегнутый ремень безопасности», – рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«По имеющейся на данный момент информации, водитель грузового автомобиля "Volvo" при подъезде к перекрёстку, где главная дорога меняет направление, не уступил дорогу маршрутному автобусу "ПАЗ", двигавшемуся по равнозначной дороге справа», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате аварии пострадали водитель автобуса, кондуктор и два пассажира, в том числе 17-летняя девушка. Предварительно у водителя и пассажиров были диагностированы телесные повреждения, ушибленные раны, им назначено амбулаторное лечение. Кондуктора с травмами доставили в учреждение здравоохранения.
«На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены необходимые процессуальные действия, опрошены очевидцы ДТП, установлены личности участников ДТП, проведена процедура освидетельствования водителей на состояние опьянения, трезвы. В отношении водителя грузового автомобиля вынесено определение о возбуждении административного производства за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему преимущественное право проезда, и за не пристегнутый ремень безопасности», – рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
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