В Екатеринбурге на базе отдыха загорелись две беседки
Происшествия
Фото: ИА «Ночные новости»
Этой ночью в Екатеринбурге на базе отдыха «Мангал» случился пожар — загорелись две деревянные беседки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Об этом сообщает ИА «Ночные новости». Помимо двух беседок огонь также повредил кровлю и внешнюю обшивку административного здания. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 4.12. Только в 05.04 удалось локализировать огонь, и в 5.24 полностью ликвидировать открытое горение.
На тушение пожара выезжали 20 спасателей на 5 спецмашинах. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Об этом сообщает ИА «Ночные новости». Помимо двух беседок огонь также повредил кровлю и внешнюю обшивку административного здания. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 4.12. Только в 05.04 удалось локализировать огонь, и в 5.24 полностью ликвидировать открытое горение.
На тушение пожара выезжали 20 спасателей на 5 спецмашинах. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
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