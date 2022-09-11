В Екатеринбурге на базе отдыха загорелись две беседки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Екатеринбурге на базе отдыха «Мангал» случился пожар — загорелись две деревянные беседки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.Об этом сообщает ИА «Ночные новости». Помимо двух беседок огонь также повредил кровлю и внешнюю обшивку административного здания. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 4.12. Только в 05.04 удалось локализировать огонь, и в 5.24 полностью ликвидировать открытое горение.На тушение пожара выезжали 20 спасателей на 5 спецмашинах. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.