В посёлке Красноярка в выгребной яме найдено тело 6-летнего мальчика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье, 11-го сентября, почти в полночь в посёлке Красноярка Серовского городского округа было найдено тело 6-летнего мальчика, поиски которого были объявлены 3-мя часами ранее. Последний раз мальчика видели живым, когда он катался на велосипеде возле своего дома, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Тело ребёнка оказалось на дне затопленной выгребной ямы. Причины гибели несовершеннолетнего пока не обнародованы — во всех обстоятельствах произошедшего должны разобраться следователи. Известно только, что погибший рос в неблагополучной семье, а его родителей привлекали к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по содержанию ребёнка.Прокурорские работники проверят не только ответственность в случившемся родителей мальчика, но и дадут оценку работе органов, которые должны были следить за тем, как ребёнку живётся в неблагополучной семье и не стоит ли его оттуда изъять.