В свердловском селе Басмановское сгорел частный дом
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Этой ночью в Свердловской области в Талицком городском округе в селе Басмановское сгорел частный жилой дом и его двор. До прибытия пожарных огонь успел захватить 98 квадратных метров.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорание поступило на диспетчерский пульт в 03.38. Через несколько минут огнеборцы уже были на месте. В 03.45 им удалось локализировать огонь и в 03.51 полностью его ликвидировать.
«В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина села Басмановское», – рассказали в ведомстве.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорание поступило на диспетчерский пульт в 03.38. Через несколько минут огнеборцы уже были на месте. В 03.45 им удалось локализировать огонь и в 03.51 полностью его ликвидировать.
«В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина села Басмановское», – рассказали в ведомстве.
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