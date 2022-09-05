Вчерашняя авария под Алапаевском унесла жизни двух человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Целый ряд нарушений при использовании транспортного средства привёл к серьёзнейшему дорожно-транспортному происшествию и двум смертям. И это — не единственный итог беспечного отношения к установленным правилам.Смертельное ДТП произошло в четверг, 8-го сентября. На 57-м километре автотрассы Верхняя Синячиха — Ирбит иномарка «Hyundai Accent» на полной скорости съехала в кювет и множество раз перевернулась. Водитель 1982-го года рождения погиб на месте ещё до приезда «Скорой». Остальных участников происшествия развезли по ближайшим больницам Алапаевска и Ирбита. Все пятеро получили травмы различной степени тяжести, в том числе — настолько серьёзные, что врачи не смогли сохранить ему жизнь, так что ещё одной жертвой трагедии стал 53-летний пассажир иномарки.Всего в «Хюндае» в момент аварии находилось 6 человек, что само по себе является нарушением, ведь машина на такое количество пассажиров не рассчитана. Мало того, сидевшие внутри иномарки, включая погибшего водителя, не были пристёгнуты ремнями безопасности, что тоже, безусловно, повлияло на трагический исход. Ну, и ещё одно нарушение, ставшее роковым: водитель машины превысил скорость.По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, медэксперты проверяют погибшего водителя на наличие в его организме алкоголя. Вполне вероятно, что за руль мужчина сел выпившим, ведь трагическая поездка состоялась сразу после празднование компанией радостного события: покупки того самого автомобиля, который для двоих из приятелей оказался транспортом на тот свет.