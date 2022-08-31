Пьяная дама за рулём устроила ДТП в Новоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Увы, за руль садятся «выпимши» не только мужчины. Реже, но делают это и представительницы прекрасной половины человечества. Как это сделала, например, жительница Новоуральска.Добром такое рисковое предприятие не кончилось. Автомобиль марки «Nissan», за рулём которого сидела дама «под шафе», в итоге оказался на тротуаре. Его вынесло туда, потому что водительница в какой-то момент не справилась с управлением и на полной скорости уехала с проезжей части.Случилось это на улице Крупской, как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Везением можно считать, что машина не задела никого из прохожих. В каком-то смысле повезло и виновнице ДТП — травм она избежала. А вот отстранения от управления транспортным средством и административного протокола избежать не удалось.