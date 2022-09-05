Велокурьеру в Екатеринбурге вынесли приговор за наезд на пешехода

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор сотруднику службы экспресс-доставки, который ехал на велосипеде и сбил женщину-пешехода.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, днем 14 декабря прошлого года мужчина в нарушение правил дорожного движения ехал на велосипеде по левому тротуару вдоль улицы Луначарского от Куйбышева до Декабристов, хотя проезжая часть в тот момент была свободна. Отвлекшись от наблюдения за дорогой, велосипедист не заметил женщину-пешехода и сбил ее.В результате ДТП женщина получила травмы, который эксперт расценил как причинившие тяжкий вред ее здоровью.Мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского судебного района Екатеринбурга назначил велокурьеру наказание в виде одного года ограничения свободы. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей, взыскав с осужденного в ее пользу расходы на лечение и проезд, а также компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 210 тысяч рублей.