Велокурьеру в Екатеринбурге вынесли приговор за наезд на пешехода
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор сотруднику службы экспресс-доставки, который ехал на велосипеде и сбил женщину-пешехода.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, днем 14 декабря прошлого года мужчина в нарушение правил дорожного движения ехал на велосипеде по левому тротуару вдоль улицы Луначарского от Куйбышева до Декабристов, хотя проезжая часть в тот момент была свободна. Отвлекшись от наблюдения за дорогой, велосипедист не заметил женщину-пешехода и сбил ее.
В результате ДТП женщина получила травмы, который эксперт расценил как причинившие тяжкий вред ее здоровью.
Мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского судебного района Екатеринбурга назначил велокурьеру наказание в виде одного года ограничения свободы. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей, взыскав с осужденного в ее пользу расходы на лечение и проезд, а также компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 210 тысяч рублей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, днем 14 декабря прошлого года мужчина в нарушение правил дорожного движения ехал на велосипеде по левому тротуару вдоль улицы Луначарского от Куйбышева до Декабристов, хотя проезжая часть в тот момент была свободна. Отвлекшись от наблюдения за дорогой, велосипедист не заметил женщину-пешехода и сбил ее.
В результате ДТП женщина получила травмы, который эксперт расценил как причинившие тяжкий вред ее здоровью.
Мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского судебного района Екатеринбурга назначил велокурьеру наказание в виде одного года ограничения свободы. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей, взыскав с осужденного в ее пользу расходы на лечение и проезд, а также компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 210 тысяч рублей.
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