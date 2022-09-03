Двухэтажный частный дом сгорел сегодня утром в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Для кого-то утро начинается с чашечки кофе, а вот жильцы домов по улице Хасановской в Екатеринбурге утренние часы провели под завывание сирен и запах гари. На этой улице в Ботаническом районе города полыхнуло двухэтажное частное строение.Вызов в пожарную часть поступил в 8:50. По прибытии на место происшествия специалисты пожаротушения обнаружили возгорание, охватившее площадь в 80 квадратных метров. Первым делом пожарные побеспокоились о том, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения. На тушение самого пожара у них ушло около 20 минут. По сообщению Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Свердловской области, в тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 17 человек личного состава.А ближе к вечеру частные строения пострадали от огня в одном из садоводческих товариществ Екатеринбурга. В этом случае горели два деревянных дома и постройки во дворе. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, а в его тушении приняли участие 16 человек личного состава и 5 единиц техники. В обоих случаях обошлось без пострадавших, но сами строения изрядно пострадали.