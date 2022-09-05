В Екатеринбурге осудят женщину, дочь которой чуть не утонула в ванной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет женщина, маленькая дочь которой чуть не утонула в ванной. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, в начале июля прошлого года женщина находилась в квартире дома на улице Юлиуса Фучика вместе со своей дочерью 2020 года рождения. Во время купания она вышла в комнату и на три минуты оставила девочку в ванне, наполненной водой.В это время дочь в силу возраста и тяжелого заболевания погрузилась в воду. Вода попала в дыхательные пути и вызвала механическую асфиксию – утопление. К счастью, в результате реанимационных мероприятий жизнь ребенка удалось спасти.Теперь женщину 1990 года рождения обвиняют в оставлении в опасности малолетней дочери (статья 125 УК РФ). Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.