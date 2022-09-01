В Качканаре пропал 87-летний мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Качканаре пропал 87-летний Геннадий Александрович Черных. Его местонахождение неизвестно с 31 августа. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, серые глаза, седые волосы.
На момент пропажи он был одет в синюю рубашку, коричневые вельветовые штаны, черные резиновые сапоги и темно-серая кепка. С собой у него были сумка через плечо, белое пластмассовое ведро и котелок.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Геннадия Черных, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, серые глаза, седые волосы.
На момент пропажи он был одет в синюю рубашку, коричневые вельветовые штаны, черные резиновые сапоги и темно-серая кепка. С собой у него были сумка через плечо, белое пластмассовое ведро и котелок.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Геннадия Черных, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Верхней Пышме пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина
01 сентября 2022
01 сентября 2022
В Свердловской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину
05 сентября 2022
05 сентября 2022
В Екатеринбурге ищут пропавшего подростка
01 сентября 2022
01 сентября 2022
В Екатеринбурге ищут пропавшего 24-летнего мужчину
31 августа 2022
31 августа 2022