В Качканаре пропал 87-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Качканаре пропал 87-летний Геннадий Александрович Черных. Его местонахождение неизвестно с 31 августа. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, серые глаза, седые волосы.На момент пропажи он был одет в синюю рубашку, коричневые вельветовые штаны, черные резиновые сапоги и темно-серая кепка. С собой у него были сумка через плечо, белое пластмассовое ведро и котелок.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Геннадия Черных, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.