Из горящего дома в Красноуральске спасли трех детей

– Эвакуировано по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями 12 человек, спасено 4 человека, в том числе 3 ребенка, – рассказали в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из горящего дома в Красноуральске огнеборцы спасли четырех человек, в том числе трех детей. Пожар произошел в 05.25 в двухэтажном доме на улице Устинова.В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил стену, потолок и домашнее имущество в квартире на первом этаже двухэтажного дома.Открытое горение пожарные ликвидировали уже в 05.33. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:55.