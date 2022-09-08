Из горящего дома в Красноуральске спасли трех детей
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Из горящего дома в Красноуральске огнеборцы спасли четырех человек, в том числе трех детей. Пожар произошел в 05.25 в двухэтажном доме на улице Устинова.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил стену, потолок и домашнее имущество в квартире на первом этаже двухэтажного дома.
Открытое горение пожарные ликвидировали уже в 05.33. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:55.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил стену, потолок и домашнее имущество в квартире на первом этаже двухэтажного дома.
– Эвакуировано по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями 12 человек, спасено 4 человека, в том числе 3 ребенка, – рассказали в МЧС.
Открытое горение пожарные ликвидировали уже в 05.33. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:55.
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