Ночной пожар в многоэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 31 человека
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В многоэтажке на улице Рощинской в Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 01.27.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись вещи в квартире на 21-м этаже муниципального 24-этажного дома. До приезда пожарных по лестничным маршам эвакуировались 30 человек, в том числе пять детей. Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли одного человека.
В тушении пожара участвовал 21 огнеборец. Открытое горение ликвидировали в 01.40. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.46.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись вещи в квартире на 21-м этаже муниципального 24-этажного дома. До приезда пожарных по лестничным маршам эвакуировались 30 человек, в том числе пять детей. Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли одного человека.
В тушении пожара участвовал 21 огнеборец. Открытое горение ликвидировали в 01.40. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.46.
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