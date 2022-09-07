Ночной пожар в многоэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 31 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В многоэтажке на улице Рощинской в Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 01.27.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись вещи в квартире на 21-м этаже муниципального 24-этажного дома. До приезда пожарных по лестничным маршам эвакуировались 30 человек, в том числе пять детей. Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли одного человека.В тушении пожара участвовал 21 огнеборец. Открытое горение ликвидировали в 01.40. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.46.