Недавно отремонтированному дому в Талице снова требуется ремонт

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник вечером, 6-го сентября, в Талице сгорела кровля 4-этажного жилого дома. Пострадавших в пожаре нет, но за здание обидно, ведь в нём недавно прошёл капитальный ремонт.На вызов выехали 5 единиц техники и 12 специалистов по пожаротушению. И, хоть огонь распространился почти по всему чердаку и захватил площадь в 400 квадратных метров, потушить его удалось быстро. Перед этим были из пылающего здания эвакуировали 30 жильцов, в том числе — 6 несовершеннолетних.Но жильцам теперь горестно — дом после ремонта выглядел как новый. Теперь же предстоит делать новый ремонт и перекрывать заново крышу. По сообщению интернет-СМИ «Типичная Талица» заместитель главы городской администрации пообещал, что гражданам, чьи квартиры были залиты водой при тушении пожара, будет оказана материальная помощь. Пока их обеспечивают горячей едой, ведь уже сутки в доме нет ни электричества, ни газообеспечения, которые были отключены из-за пожара (причины которого, кстати, пока неизвестны).Власти города ведут переговоры с подрядчиками о возможности провести в нём дополнительный ремонт до наступления зимы.