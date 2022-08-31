Из горящей пятиэтажки на Вторчермете в Екатеринбурге спасли двух человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в пятиэтажке на улице Зенитчиков в Екатеринбурге произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 02.29.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. Прибывшие пожарные спасли с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов двух человек.В тушении пожара участвовали девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 02.48. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.29.