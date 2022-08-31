Из горящей пятиэтажки на Вторчермете в Екатеринбурге спасли двух человек

09.50 Среда, 7 сентября 2022
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня ночью в пятиэтажке на улице Зенитчиков в Екатеринбурге произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 02.29.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. Прибывшие пожарные спасли с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов двух человек.

В тушении пожара участвовали девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 02.48. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.29.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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