Житель эльмашевской 9-этажки устроил соседям нескучный вечер
Происшествия
Фото: Владислав Постников
«Весёлым» выдался этот вторничный вечер для жителей дома 85 на улице Шефской в Екатеринбурге. Им сообщили об угрозе подрыва, а к строению съехались экстренные службы.
Виновником шумихи стал пожилой мужчина, который без видимых причин заявил, что собирается взорвать весь дом вместе с собой и соседями. Для подрыва он собирался использовать кухонный газ. А, поскольку, всем хорошо известно по репортажам из других городов, какую разрушительную силу представляет газ для высоток, то понервничали многие.
К счастью, всё обошлось, и даже эвакуация здания не понадобилась. По сообщению пресс-службы областного ГУ МВД, сотрудники полиции увезли смутьяна в психиатрическую клинику, и теперь эльмашевцы могут спать спокойно — грохот взрывов их сон не потревожит.
Виновником шумихи стал пожилой мужчина, который без видимых причин заявил, что собирается взорвать весь дом вместе с собой и соседями. Для подрыва он собирался использовать кухонный газ. А, поскольку, всем хорошо известно по репортажам из других городов, какую разрушительную силу представляет газ для высоток, то понервничали многие.
К счастью, всё обошлось, и даже эвакуация здания не понадобилась. По сообщению пресс-службы областного ГУ МВД, сотрудники полиции увезли смутьяна в психиатрическую клинику, и теперь эльмашевцы могут спать спокойно — грохот взрывов их сон не потревожит.
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