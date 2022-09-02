Житель эльмашевской 9-этажки устроил соседям нескучный вечер

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Весёлым» выдался этот вторничный вечер для жителей дома 85 на улице Шефской в Екатеринбурге. Им сообщили об угрозе подрыва, а к строению съехались экстренные службы.Виновником шумихи стал пожилой мужчина, который без видимых причин заявил, что собирается взорвать весь дом вместе с собой и соседями. Для подрыва он собирался использовать кухонный газ. А, поскольку, всем хорошо известно по репортажам из других городов, какую разрушительную силу представляет газ для высоток, то понервничали многие.К счастью, всё обошлось, и даже эвакуация здания не понадобилась. По сообщению пресс-службы областного ГУ МВД, сотрудники полиции увезли смутьяна в психиатрическую клинику, и теперь эльмашевцы могут спать спокойно — грохот взрывов их сон не потревожит.