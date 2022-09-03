Для погорельцев в Берёзовском объявили сбор денег и вещей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В понедельник, 5-го сентября в Берёзовском Свердловской области сгорел частный деревянный дом. Сегодня, когда стало понятно, что проживавшая в нём семья осталась без крыши над головой, был объявлен сбор средств им в помощь.В одноэтажной избушке на улице Добролюбова до вчерашнего вечера, пока не случился пожар, проживало три человека — пожилая женщина с гражданским мужем и 15-летним внуком. Теперь им приходится прятаться от сентябрьской прохлады в бане, которую огонь не тронул.Пожар, судя по всему, стал из-за неисправностей с электропроводкой и резким скачком электрического напряжения. По крайней мере, на это указывают странности, которые предшествовали обнаружению открытого пламени: треск в телевизоре, необычайно ярко горящие уличные фонари.Благодаря вовремя обнаруженному пожару, люди успели сами покинуть дом и вынести из него двух питомцев — собачек, взятых из приюта. Ещё двух питомцев — третью собачку и кота — эвакуировали уже прибывшие к месту происшествия пожарные. Но вот спасти дом специалисты по пожаротушению не успели — огонь сожрал крышу, перекрытия, обглодал бревенчатые стены, да и большинство вещей внутри. Что не спалил огонь, было залито пенной жидкостью.Редакция берёзовской газеты «Золотая горка» сегодня объявила сбор средств для погорельцев. Помочь можно не только деньгами, но и вещами — одеждой, обувью, постельным бельём, продуктами питания (желательно, не требующими готовки, ведь электричества на пепелище нет). Вещи ждут в Берёзовском на улице Добролюбова, 13. А денежные средства можно переводить на карту 2200700430792431 (Артем Ш).