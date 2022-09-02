Кота со множеством переломов нашли в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Самовыгул для домашних животных очень опасен, ведь на улице их поджидают многочисленные риски, с которыми у них нет опыта справляться. Домашняя собачка может побежать через дорогу, не обращая внимание на поток машин, а домашняя мурка вряд ли поймёт, что от дворовой собаки необходимо прятаться на дереве.Очередную жертву самовыгула передали екатеринбургскому приюту для животных-инвалидов. Что случилось с этим рыжим красавцем, знает только он сам. Было ли это падение с высоты или животное избил двуногий изверг? Но по коту видно, что жил он у кого-то дома, а потом каким-то образом оказался на улице и получил множество тяжёлых травм. В клинике, куда его срочно отправили, ветврачи диагностировали переломы тазовых костей, перелом правой подвздошной кости со смещением и перелом левой седалищной кости, также со смещением. Теперь коту требуется долгое и непростое лечение.Приют «Клякса» обращается за помощью к екатеринбуржцам. Переслать любую сумму можно на карту Сбербанка, привязанную к номеру 89126025666.