Водитель грузовика погиб в столкновении с фурой на Урале
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На трассе Качканар – Верхняя Тура столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб. ДТП произошло сегодня в 13.30 на третьем километре автодороги.
По предварительной информации, произошло столкновение грузовиков МАН и МАЗ, один из которых выехал на встречную полосу. В результате ДТП один из водителей – мужчина 1959 года рождения – погиб от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, движение транспорта на данном участке временно организовано по одной полосе. Поток регулируют инспекторы ДПС. По факту ДТП проводится проверка.
По предварительной информации, произошло столкновение грузовиков МАН и МАЗ, один из которых выехал на встречную полосу. В результате ДТП один из водителей – мужчина 1959 года рождения – погиб от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, движение транспорта на данном участке временно организовано по одной полосе. Поток регулируют инспекторы ДПС. По факту ДТП проводится проверка.
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