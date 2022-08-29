Водитель грузовика погиб в столкновении с фурой на Урале



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Качканар – Верхняя Тура столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб. ДТП произошло сегодня в 13.30 на третьем километре автодороги.По предварительной информации, произошло столкновение грузовиков МАН и МАЗ, один из которых выехал на встречную полосу. В результате ДТП один из водителей – мужчина 1959 года рождения – погиб от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, движение транспорта на данном участке временно организовано по одной полосе. Поток регулируют инспекторы ДПС. По факту ДТП проводится проверка.