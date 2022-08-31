После столкновения с автомобилем под Екатеринбургом погиб мотоциклист
Происшествия
В страшном ДТП между Екатеринбургом и Косулино, возле СНТ Колос, погиб мотоциклист.
Авария произошла сегодня вечером. По словам читателя «Вечерних ведомостей» выславших фотографии с места ДТП, мотоциклист врезался в Поло.
По предварительной информации, Фольксваген Поло поворачивал налево в сад, а мотоциклист ехал прямо. Мотоциклист врезался в заднюю часть автомобиля, от удара он скончался на месте.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Авария произошла сегодня вечером. По словам читателя «Вечерних ведомостей» выславших фотографии с места ДТП, мотоциклист врезался в Поло.
По предварительной информации, Фольксваген Поло поворачивал налево в сад, а мотоциклист ехал прямо. Мотоциклист врезался в заднюю часть автомобиля, от удара он скончался на месте.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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