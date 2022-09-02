Пьяный лихач в Нижнем Тагиле отправил пешеходку в реанимацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В реанимации с тяжелейшими травмами оказалась 36-летняя жительница Нижнего Тагила, когда попыталась перейти регулируемый светофором перекрёсток. Для неё горел разрешающий сигнал, но вот пьяный водитель запрета продолжать движения для себя «не заметил». Равно, как не увидел и женщину.ДТП с наездом на человека зафиксировано в Дзержинском районе города, на улице Алтайской, — сообщает ВК-сообщество «Инцидент. Нижний Тагил». С места происшествия пострадавшую в срочном порядке на карете «Скорой помощи» доставили в Первую городскую больницу.Водитель, её сбивший, тоже домой этим вечером не попал. По свидетельству очевидцев, он ехал с превышением скорости, проехал перекрёсток на красный свет, допустил наезд на пешеходку, да ещё и оказался сильно «датым». Настолько сильным, что его алкогольное опьянение можно было определить без всяких тестов и анализов. С таким «букетом» серьёзнейших нарушений виновник ДТП ещё не скоро сможет сесть за руль транспортного средства.