Ребёнок и его мама пострадали в ДТП на одной из улиц Каменска-Уральского

19.30 Понедельник, 5 сентября 2022
Происшествия
Фото: ВК-сообщество «Инцидент. Каменск-Уральский» / vk.com/incident_ku
В Каменске-Уральском утром 5-го сентября иномарка на полной скорости влетела в опору линии электропередач. Женщина получила травмы, а её 10-летний сын, находившийся в момент аварии в машине на пассажирском месте, попал в реанимацию.

По показаниям самой женщины, на своём «Ниссане» она ехала по улице Заводской, когда почувствовала, что машина перестаёт её слушаться. Водитель попыталась выровнять ход автомобиля, но окончательно потеряла управление. Иномарка выехала с проезжей части и остановилась только после удара о столб.

У пострадавшей взяли пробу крови, чтобы выяснить, не пила ли она спиртные напитки перед тем, как сесть за руль. Кроме того, специалистам из ГИБДД предстоит выяснить, по какой причине машина могла выйти из-под контроля.

Сильно травмированным мальчиком занимаются хирурги местной больницы. К счастью, в ДТП не пострадали два его брата, также находившиеся в машине, — сообщает ВК-сообщество «Инцидент. Каменск-Уральский».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:50 Определен подрядчик для возведения стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге
17:25 Автоинспекторы будут проверять в Екатеринбурге тонированные автомобили
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