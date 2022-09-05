В Екатеринбурге осудят виновника ДТП, в котором погиб водитель мопеда

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погиб водитель мопеда. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, 29 апреля около 06.23 водитель автомобиля «Mazda 323 F1.5» ехал по улице Волгоградской со стороны Печатников со скоростью около 20 км/ч. Приближаясь к перекрестку Волгоградская – Московская, он не заметил выключенный для его направления сигнал дополнительной секции светофора и стал поворачивать направо. В результате обвиняемый допустил столкновение с мопедом, двигавшимся на зеленый сигнал светофора.Водитель мопеда в ДТП получил травмы, от которых скончался в больнице 9 мая.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.