В Екатеринбурге осудят виновника ДТП, в котором погиб водитель мопеда
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погиб водитель мопеда. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, 29 апреля около 06.23 водитель автомобиля «Mazda 323 F1.5» ехал по улице Волгоградской со стороны Печатников со скоростью около 20 км/ч. Приближаясь к перекрестку Волгоградская – Московская, он не заметил выключенный для его направления сигнал дополнительной секции светофора и стал поворачивать направо. В результате обвиняемый допустил столкновение с мопедом, двигавшимся на зеленый сигнал светофора.
Водитель мопеда в ДТП получил травмы, от которых скончался в больнице 9 мая.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
По версии следствия, 29 апреля около 06.23 водитель автомобиля «Mazda 323 F1.5» ехал по улице Волгоградской со стороны Печатников со скоростью около 20 км/ч. Приближаясь к перекрестку Волгоградская – Московская, он не заметил выключенный для его направления сигнал дополнительной секции светофора и стал поворачивать направо. В результате обвиняемый допустил столкновение с мопедом, двигавшимся на зеленый сигнал светофора.
Водитель мопеда в ДТП получил травмы, от которых скончался в больнице 9 мая.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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