В Екатеринбурге осудят виновника ДТП, в котором погиб водитель мопеда

13.52 Понедельник, 5 сентября 2022
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погиб водитель мопеда. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, 29 апреля около 06.23 водитель автомобиля «Mazda 323 F1.5» ехал по улице Волгоградской со стороны Печатников со скоростью около 20 км/ч. Приближаясь к перекрестку Волгоградская – Московская, он не заметил выключенный для его направления сигнал дополнительной секции светофора и стал поворачивать направо. В результате обвиняемый допустил столкновение с мопедом, двигавшимся на зеленый сигнал светофора.

Водитель мопеда в ДТП получил травмы, от которых скончался в больнице 9 мая.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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