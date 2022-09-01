В Свердловской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Восточном в Серовском городском округе пропал 61-летний Юрий Геннадиевич Наумов. Он ушел из дома 4 сентября и до сих пор не вернулся. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в серо-зеленую рубашку, темно-синие штаны и черные галоши.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Юрия Наумова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в серо-зеленую рубашку, темно-синие штаны и черные галоши.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Юрия Наумова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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