В Екатеринбурге на улице Бисертской сбили 12-летнюю девочку
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 3 сентября, в Екатеринбурге около дома №129 на улице Бисертской 83-летний водитель «Lada Granta» сбил 12-летнюю девочку, переходившую через дорогу в неположенном месте. В результате её с травмами головы и ноги доставили в больницу.
Как объяснил водитель, допустивший наезд на ребёнка, ему навстречу ехал грузовой автомобиль, когда из-за него на проезжей части появилась школьница. Мужчина применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог, сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает проводить дополнительные беседы с детьми о соблюдении Правил дорожного движения. Необходимо объяснять ребёнку, что переходить дорогу нужно по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин», – отметили в пресс-группе.
Как объяснил водитель, допустивший наезд на ребёнка, ему навстречу ехал грузовой автомобиль, когда из-за него на проезжей части появилась школьница. Мужчина применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог, сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает проводить дополнительные беседы с детьми о соблюдении Правил дорожного движения. Необходимо объяснять ребёнку, что переходить дорогу нужно по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин», – отметили в пресс-группе.
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