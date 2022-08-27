В Екатеринбурге на улице Бисертской сбили 12-летнюю девочку

10.43 Воскресенье, 4 сентября 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 3 сентября, в Екатеринбурге около дома №129 на улице Бисертской 83-летний водитель «Lada Granta» сбил 12-летнюю девочку, переходившую через дорогу в неположенном месте. В результате её с травмами головы и ноги доставили в больницу.

Как объяснил водитель, допустивший наезд на ребёнка, ему навстречу ехал грузовой автомобиль, когда из-за него на проезжей части появилась школьница. Мужчина применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог, сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает проводить дополнительные беседы с детьми о соблюдении Правил дорожного движения. Необходимо объяснять ребёнку, что переходить дорогу нужно по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин», – отметили в пресс-группе.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге на Трактовой произошла авария с участием ребёнка
27 августа 2022
В уральской столице «Nissan» сбил 8-летнего мальчика на дворовой территории
03 сентября 2022
В Екатеринбурге автоледи сбила ребенка-велосипедиста и уехала с места ДТП
26 августа 2022
В Нижнем Тагиле столкнулись автобус и легковой автомобиль
28 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:22 В уральской столице на Уралмаше обнаружили труп мужчины
10:43 В Екатеринбурге на улице Бисертской сбили 12-летнюю девочку
09:20 Прокуратура начала проверку после гибели двух человек при пожаре в Сосьве
00:28 Футбольный клуб «Урал» вновь проиграл и по итогам тура останется на последнем месте в турнирной таблице
19:49 Суд в Екатеринбурге признал незаконным бездействие полиции после инцидента на месте захоронения последнего российского царя
17:48 В уральской столице почтили память жертв террора
17:11 В Свердловской области в посёлке Сосьва сгорел магазин
16:11 В Нижнем Тагиле пропавший 82-летний грибник вернулся домой
15:18 Сбежавших из Нижневартовска подростков нашли в столице Урала
14:16 Мальчика, которого продавала мать, отвезут из Екатеринбурга в Киргизию
13:10 В Екатеринбурге начальника полиции Кольцово обвиняют в разглашении гостайны
12:15 Спасатели предупреждают о непогоде 3 сентября в Свердловской области
11:20 Полиция Екатеринбурга ищет подозреваемых в хищении 6 тысяч с банковской карты
10:37 В уральской столице «Nissan» сбил 8-летнего мальчика на дворовой территории
09:43 Под Екатеринбургом задержали подозреваемого в нападении на школьницу
20:51 Пару торговцев фальшивыми монетами задержали в Екатеринбурге
20:34 Задержанный за поддержку Ройзмана екатеринбуржец уже неделю на голодовке
20:12 На Уралмаше произошло ДТП с участием 3-х машин и пьяным водителем
19:39 На Широкореченском кладбище Екатеринбурга появился памятник Крапивину
19:00 Со школьной линейки в канализационный колодец попал юный екатеринбуржец
18:31 «Зооспас в Екатеринбурге» съездил «в командировку» ради камышловского кота
17:56 На выходных в Свердловской области похолодает
17:24 Директор института спорта УрФУ останется в СИЗО до октября
16:50 В Екатеринбурге перекроют улицу Чистую
16:26 В Березовском ищут пропавшего подростка
15:58 Тело пропавшего мужчины обнаружили в карьере в Кушве
Все новости Свердловской области
18:03 Sky News: главы минфинов G7 согласились ввести «потолок цен» на российскую нефть
17:03 Губернатор Забайкалья извинился перед родителями, чьим детям выдали грамоты с гербом Украины
16:25 В Чите воспитателя и руководителя детсада уволили после выдачи грамот с гербом Украины
15:55 В Самаре прокурор требует от главы города вернуть в бюджет деньги за поездку в Дубай
14:55 МЧС: в Курске при пожаре в торговом центре погиб один человек
13:53 В Чите чиновники проверяют детсад, в котором выдали грамоты с гербом Украины
13:32 В Омске замдиректора «Почты России» заключена под стражу, ее подозревают в крупной взятке
12:33 Более полутысячи гектаров леса сгорело за сутки в Рязанской области
12:29 В Курске горит здание торгового центра на улице Хрущева
12:17 Военный комиссар Хакасии полковник Титов скончался на 45-м году жизни
11:53 Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов
10:31 Арестован мужчина, пытавшийся застрелить вице-президента Аргентины
17:54 Правозащитники: число фигурантов уголовных дел о «военных фейках» достигло 100
17:23 Шел 2022 год: жители Великого Устюга жалуются чиновникам на неудобные «полоскалки»
16:49 СК: в Орловской области задержан подозреваемый в поджоге областной администрации
14:13 Президент Казахстана Токаев выступил с посланием к народу. Главные заявления
12:41 В ЦКБ управделами президента найден мёртвым глава совета директоров «Лукойла»
11:41 Движение судов по Суэцкому каналу оказалось парализовано
18:05 Полиция Магнитогорска разыскивает агрессивную обезьяну
17:42 СК проверяет поджоги помещений УМВД в Орловской области
17:11 Глава МИД Венгрии: ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме
16:18 Суд в Железноводске вынес приговор 12-ти полицейским, отказавшимся разгонять митинг
13:56 Путин: Горбачёв оказал огромное влияние на ход мировой истории
13:41 В Минпросвещения РФ заявили, что с этого года не допускается использование телефонов на уроках
13:13 Врио губернатора Малков: все эвакуированные из-за пожаров в Рязанской области вернулись по домам
12:20 На актрису Кристину Асмус составили протокол о «дискредитации ВС»
Все новости России и мира
11:22 В уральской столице на Уралмаше обнаружили труп мужчины
10:43 В Екатеринбурге на улице Бисертской сбили 12-летнюю девочку
09:20 Прокуратура начала проверку после гибели двух человек при пожаре в Сосьве
00:28 Футбольный клуб «Урал» вновь проиграл и по итогам тура останется на последнем месте в турнирной таблице
19:49 Суд в Екатеринбурге признал незаконным бездействие полиции после инцидента на месте захоронения последнего российского царя
17:48 В уральской столице почтили память жертв террора
17:11 В Свердловской области в посёлке Сосьва сгорел магазин
16:11 В Нижнем Тагиле пропавший 82-летний грибник вернулся домой
15:18 Сбежавших из Нижневартовска подростков нашли в столице Урала
14:16 Мальчика, которого продавала мать, отвезут из Екатеринбурга в Киргизию
13:10 В Екатеринбурге начальника полиции Кольцово обвиняют в разглашении гостайны
12:15 Спасатели предупреждают о непогоде 3 сентября в Свердловской области
11:20 Полиция Екатеринбурга ищет подозреваемых в хищении 6 тысяч с банковской карты
10:37 В уральской столице «Nissan» сбил 8-летнего мальчика на дворовой территории
09:43 Под Екатеринбургом задержали подозреваемого в нападении на школьницу
20:51 Пару торговцев фальшивыми монетами задержали в Екатеринбурге
20:34 Задержанный за поддержку Ройзмана екатеринбуржец уже неделю на голодовке
20:12 На Уралмаше произошло ДТП с участием 3-х машин и пьяным водителем
19:39 На Широкореченском кладбище Екатеринбурга появился памятник Крапивину
19:00 Со школьной линейки в канализационный колодец попал юный екатеринбуржец
18:31 «Зооспас в Екатеринбурге» съездил «в командировку» ради камышловского кота
17:56 На выходных в Свердловской области похолодает
17:24 Директор института спорта УрФУ останется в СИЗО до октября
16:50 В Екатеринбурге перекроют улицу Чистую
16:26 В Березовском ищут пропавшего подростка
15:58 Тело пропавшего мужчины обнаружили в карьере в Кушве
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK